ARD: 970.000 Fans sehen nächtliches Remis der DFB-Elf

Immerhin 970.000 Fans haben in der Nacht auf Mittwoch das 2:2 zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Mexiko live in der ARD verfolgt. Die Partie in Philadelphia begann erst um 2.17 Uhr deutscher Zeit, dafür fiel die Quote durchaus gut aus. Dies belegt auch der hohe Marktanteil von 29 Prozent.