EM-Quali: Ukraine darf weiter auf EM-Ticket hoffen

Die Ukraine hat weiter gute Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland. Die Auswahl von Trainer Serhij Rebrow gewann am Samstag in Prag mit 2:0 (1:0) gegen Nordmazedonien und schob sich in der Gruppe C zumindest vorübergehend an Italien vorbei auf Rang zwei. Der Europameister kann am Abend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Schlusslicht Malta wieder vorbeiziehen.