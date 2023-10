EM-Quali: Ukraine gegen Italien in Leverkusen

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine trägt ihr Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Europameister Italien in Leverkusen aus.

Leverkusen: Erstes Länderspiel seit sechs Jahren

Die Ukraine belegt in der EM-Qualifikationsgruppe C aktuell den dritten Platz und hat genau wie der Zweitplatzierte Italien sieben Punkte auf dem Konto. Das nächste Qualifikationsspiel mit ukrainischem Heimrecht findet am Samstag in Prag gegen Nordmazedonien statt.