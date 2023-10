EM-Qualifikation: Schweigeminuten für Brüssel

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in Brüssel werden Europas Fußball-Nationalmannschaften den Opfern mit Schweigeminuten gedenken. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Am Abend stehen in der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland insgesamt sieben Spiele auf dem Programm, darunter das Duell zwischen England und Europameister Italien in London.