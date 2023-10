Freiburgs Grifo: EURO 2024 mit Italien "ein Traum"

Kapitän Vincenzo Grifo von Fußball-Bundesligist SC Freiburg will mit der italienischen Nationalmannschaft zur EURO 2024 in Deutschland. „Natürlich ist es ein Traum“, sagte der 30 Jahre alte Deutsch-Italiener nach der 1:2-Niederlage bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag. Für die Squadra Azzurra kommt Grifo bislang auf neun Einsätze (vier Tore), sein letzter ist jedoch schon über ein halbes Jahr her.