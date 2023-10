Kane überholt Charlton als Wembley-Rekordtorschütze

Kapitän Harry Kane hat erleichtert auf die vorzeitige Qualifikation der englischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2024 in Deutschland reagiert. "Eine Qualifikation ist nie einfach. Manchmal wird von uns einfach erwartet, dass wir zu den großen Turnieren fahren - aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht", sagte der Torjäger von Bayern München nach dem 3:1 (1:1) gegen Italien bei Channel 4.