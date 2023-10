Mehr als 20 Millionen Ticket-Anfragen für EM 2024

Mehr als 20 Millionen Fans aus 206 Ländern haben in der ersten Bewerbungsphase Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beantragt. Damit überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot: Insgesamt standen im Zeitraum vom 3. bis 26. Oktober 1,2 Millionen Karten zur Verfügung. Die nächste Verkaufsphase startet nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember.