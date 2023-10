Österreicher schauen nach vorne: "Am Montag fix machen"

Nachdem Österreich den ersten Matchball für ein Ticket für die Fußball-EM 2024 in Deutschland vergeben hatte, richtete Konrad Laimer direkt den Blick nach vorne. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir trotzdem so aufgetreten sind", sagte der Profi von Bayern München nach dem bitteren 2:3 (0:1) gegen Belgien: "Wir sind auf einem guten Weg und wollen das jetzt am Montag fix machen."