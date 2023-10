EM-Quali: Mbappé-Show lässt Niederlande zittern - Tedesco jubelt!

Mbappé trifft doppelt in Amsterdam

Frankreich gewann in Amsterdam gegen Oranje 2:1 (1:0) und holte seinen sechsten Sieg im sechsten Qualifikationsspiel. Die Niederländer stehen nach ihrer zweiten Niederlage unter Druck und rutschten in der Tabelle auf Platz drei hinter Griechenland, das 2:0 (2:0) in Irland gewann. Am Montag in Athen muss das Team von Bondscoach Ronald Koeman nun gewinnen, um nach Punkten mit Griechenland gleichzuziehen und die Chancen aufs EM-Ticket zu wahren.