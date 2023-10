Völlig absurde EM-Qualifikation - warum Irland von einer Niederlage profitieren würde

Irland profitiert von Niederlage

Aktuell kommen die Iren, die in der Nations League 2022/23 in Liga B gespielt hatten, aufgrund ihrer schwächeren Platzierung in der Nations-League-Wertung für keinen Playoff-Platz in Frage, doch sollten sie in den Niederlanden den Kürzeren ziehen, würden sich ihre Chancen verbessern.