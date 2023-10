"Wir sind der HSV Europas!" Heftige Kritik an Haaland & Co.

Qualität ist mit Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard eigentlich vorhanden, jedoch wird diese zu selten abgerufen. Und dennoch besteht aktuell noch die Möglichkeit, dass Norwegen es über die Nations League in das Turnier schafft. Aber man sehnt sich im Norden Europas eben nach einer direkten Qualifikation in der Gruppenphase.

Heftige Kritik an Haaland & Co.: "Sind der HSV Europas"

Rosenborg-Trainer nimmt Kollegen Solbakken in Schutz

Für den heutigen Trainer von Rosenborg Trondheim trifft die Kritik der norwegischen Medien am Nationaltrainer Stole Solbakken nicht das Kernproblem: „Der Reflex greift viel zu kurz, man kann das nicht an einer einzigen Person festmachen.“ Er unterstützte seinen Trainerkollegen in der Aussage, dass Norwegen die Qualifikation für die EM nicht im Heimspiel gegen Spanien verspielt habe. Viel mehr verwies Rekdal auf Punktverluste in Georgien und gegen Schottland, die den Skandinaviern den Traum einer Europameisterschaft genommen hatten.