DFB-Team: Losglück bei der Heim-EM? Welche Gegner drohen

Die EM-Qualifikation neigt sich dem Ende entgegen , viele Entscheidungen sind bereits gefallen. Dementsprechend lohnt sich für das DFB-Team ein erster Blick auf die möglichen Gegner bei der anstehenden Heim-EM. In der Gruppenphase entgeht das DFB-Team einigen Top-Nationen.

Frankreich, Portugal, Spanien und Belgien spielten allesamt eine erfolgreiche Qualifikation und sicherten sich den ersten Tabellenplatz ihrer Qualifikationsgruppe. Damit sind alle vier Teams auch im ersten Lostopf der EM-Zeremonie am 2. Dezember in Hamburg gesetzt und keine Gegner des gastgebenden DFB-Teams, welches als Kopf der Gruppe A feststeht.

Gute Chancen auf den ersten Lostopf dürfte auch England haben. Die Three Lions treffen am Dienstag (20.45 Uhr) auf Nordmazedonien und können in der Folge den ersten Platz ihrer Gruppe sichern.