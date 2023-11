Heim-EM 2024: RTL überträgt Gruppenauslosung

Die Auslosung der Vorrundengruppen der Fußball-EM 2024 in Deutschland wird frei empfangbar bei RTL übertragen. Dies teilte der Kölner Sender am Donnerstag mit. Die Ziehung findet am 2. Dezember (ab 17.45 Uhr) in Hamburg statt und wird aus dem Kölner RTL-Studio vom ehemaligen Nationalspieler Steffen Freund und Marco Hagemann kommentiert.