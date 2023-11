Muskuläre Probleme: Kobel fällt für EM-Quali aus

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel verpasst das EM-Qualifikationsspiel der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft gegen Kosovo am Samstag. Der 25-Jährige fällt wegen muskulärer Probleme aus, das teilte der Schweizer Verband bei X mit. Kobel soll am Sonntag zurück nach Dortmund reisen, für den 25-Jährigen wurde Anthony Racioppi von den Young Boys Bern nachnominiert.

Die Schweiz hatte am Mittwoch durch einen späten Ausgleichstreffer nur 1:1 gegen Israel gespielt und so die vorzeitige Qualifikation für das Turnier in Deutschland im kommenden Jahr verpasst. Durch das Remis benötigt Tabellenführer Schweiz in der Gruppe I noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Partien.