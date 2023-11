Playoffs fix! Wer holt die letzten EM-Tickets?

Nach der Gruppenphase ist vor den Playoffs: Im Rennen um die letzten drei der 24 Startplätze für die EM 2024 in Deutschland stehen die Paarungen fest. Während im „Weg A“ Wales auf Finnland trifft, messen sich Israel und Island im „Weg B“. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Nyon, bei der Ex-Nationalspieler Steffen Freund, Europameister von 1996, die Lose zog.