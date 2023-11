Qualifikation heute live im TV und Stream: Holt Serbien das EM-Ticket?

Endspurt in die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland! Ab Sonntag wird der letzte Gruppenspieltag absolviert. Noch sind nicht alle Tickets für das Großevent im kommenden Sommer vergeben - neben den ersten beiden Plätzen in der Tabelle, die einen direkten Startplatz sichern, gibt es auch den Ausweg über die Playoffs.

Wird Spanien Gruppensieger?

Die Spanier sind längst für die EM qualifiziert. Nach sieben Spielen haben die Iberer in der Gruppe A bereits 18 Punkte auf ihrem Konto. Nun duelliert sich die Mannschaft von Luis de la Fuente mit Schottland um den Gruppensieg. Spanien kann mit einem Sieg gegen Georgien am Sonntag (20:45 Uhr) den Deckel drauf machen. Die Schotten benötigen in ihrem Heimspiel gegen Norwegen (20:45 Uhr) Schützenhilfe.

Schweden will auf Platz drei bleiben

Alles durch ist auch in der Gruppe F. Dort darf Belgien im Heimspiel gegen Aserbaidschan (18 Uhr) nochmal ran, könnte mit einem Erfolg gar die Tabellenführung zurückholen. Auf dem Platz an der Sonne stehen momentan die Österreicher, die schon alle Partien absolviert haben.

Etwas mehr Druck auf dem Kessel ist in Schweden. Die Nordeuropäer, die auf Estland (18 Uhr) treffen, haben eine enttäuschende Qualifikation bestritten, konnten bisher nur sieben Zähler sammeln. Im Fernduell gegen Aserbaidschan geht es sogar noch um den eigentlich sicher geglaubten dritten Rang.

Behält Serbien die Nerven?

Ein direktes Ticket für die EM steht in Gruppe G auf dem Spiel! Sollte die zweitplatzierten Serben gegen Bulgarien (15 Uhr) nicht patzen, dann dürfen sie ihre Reise nach Deutschland planen. Falls doch, lauert Montenegro mit nur zwei Punkten Rückstand, die zu einem harten Ausspiel nach Ungarn (15 Uhr) reisen.

Portugal kann maximale Ausbeute erreichen

Holen die Portugiesen am Ende 30 von 30 möglichen Punkten? Möglich ist es. Dazu fehlt lediglich ein Sieg gegen Island (20:45 Uhr) im finalen Match. Auch die Slowakei darf sich bereits auf die EM freuen und zum Schaulaufen nochmal in Bosnien-Herzegowina (20:45 Uhr) ran. Luxemburg will eine hervorragende Qualifikation gegen Underdog Liechtenstein (20:45 Uhr) veredeln.

So können Sie die EM-Qualifikation live im TV & Stream verfolgen:

