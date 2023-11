Schweiz und Rumänien lösen EM-Ticket

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft und Rumänien haben die EM-Endrundenteilnahme perfekt gemacht. Die Eidgenossen lösten durch ein 1:1 (0:0) in Basel gegen Kosovo das Ticket für die EURO im kommenden Sommer in Deutschland. Der Augsburger Ruben Vargas (48.) sorgte per Kopf für das Führungstor der Gastgeber. Muhamet Hyseni (82.) markierte den Ausgleich.