Auch wegen Tedesco: Courtois schließt EM-Teilnahme aus

Der belgische Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois glaubt nicht mehr an seine EM-Teilnahme. Die Zeit bis zum Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) sei nach seinem im August erlittenen Kreuzbandriss zu knapp, sagte der 31-Jährige am Dienstag. Außerdem sehe er keine Möglichkeit zur Versöhnung mit Nationaltrainer Domenico Tedesco.