Mads Buttgereit wird Botschafter der Europeada 2024. Der bei der deutschen Nationalmannschaft für die Standard-Situationen zuständige Co-Trainer von Julian Nagelsmann nimmt auch an der Auslosung für die Fußball-EM für autochthone und nationale Minderheiten am Sonntag im dänischen Hadersleben teil. Das Turnier wird im kommenden Jahr in Deutschland und in Nord- und Südschleswig Dänemark vom 28. Juni bis 7. Juli ausgetragen und findet damit parallel zur EURO statt.