EM 2024: Christoph Daum will Kerzen aufstellen

„Nein, also ... wir äh ...“, setzte er an, während Maischberger lachte und das Publikum applaudierte. „Das ist wie bei Söder, wenn man manchmal ne‘ Nachdenkpause braucht“, erklärte Daum schelmisch, ehe er sich doch zu einer genaueren Antwort durchringen konnte. „Ich würde sagen, die Gruppenphase sollten wir überstehen. Und ab dann – wir haben ja in Köln eine unheimliche große Kirche – heißt es: Kerzen aufstellen“, führte der frühere Bundesliga-Trainer aus.

Daum: „Hätte ich mal besser nicht gemacht“

Daum stellte aber nun klar, dass die Aussage durchaus sein Ernst gewesen sei. „Nein das habe ich so empfunden, das war eine so einschneidende Maßnahme. Körper und Psyche hängen ja zusammen, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe versucht, meine Gefühle mit etwas ganz Extremen zum Ausdruck zu bringen. Heute muss ich sagen: Hätte ich mal besser nicht gemacht“, bedauerte der 70-Jährige.

Daum: „Liebe Krebszellen, ihr habt einen Riesenfehler gemacht“

Auf seine Erkrankung angesprochen, reagierte Daum emotional und schilderte, was eine derartige Diagnose mit einem Menschen macht. „Mein erster Gedanke war: Musst du in deinem Testament noch was ändern? Hast du noch etwas Wichtiges zu erledigen? Du siehst gedanklich in den nächsten Monaten schon deine Beerdigung auf dich zukommen. Du fühlst dich orientierungslos, apathisch“, beschrieb er seine Gefühlslage.