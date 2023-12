EM 2024: Wann Deutschland spielt - das ist der Gegner im Eröffnungsspiel

Endlich stehen sie fest: die Gruppen der EM 2024 in Deutschland . In der Hamburger Elbphilharmonie wurden am Samstagabend die Gruppen der Europameisterschaft 2024 ausgelost. Somit steht nun nicht nur die Gruppengegner des DFB-Teams, sondern auch der Spielplan fest.

Schon vor der Auslosung war klar, dass Deutschland die EM in der Allianz Arena in München eröffnen wird. Am Freitag, den 14. Juni um 21 Uhr tritt das DFB-Team dann im ersten Spiel des Wettbewerbs an - der Gegner wird die Auswahl aus Schottland.