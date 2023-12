EM-Song von Kim Petras, One Republic und Meduza

Der deutsche Popstar Kim Petras singt mit der US-Band One Republic und der italienischen Electro-Formation Meduza den offiziellen Song zur Heim-EM. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Rahmen der Auslosung für die EURO (14. Juni bis 14. Juli) am Samstag in Hamburg bekannt. Allerdings wurde das Lied dabei gar nicht vorgestellt.

Auch war keiner der Künstler bei der Zeremonie dabei. Stattdessen wurde in einem Einspieler direkt vor der Ziehung der Vorrundengruppen lediglich mitgeteilt, wer alles am EM-Song mitwirken wird. Darunter ist Petras, von der - wie von One Republic und Meduza - bereits bekannte Musik zu hören war.

Der EM-Song, dessen Titel bislang noch geheim ist, soll im Frühjahr offiziell präsentiert werden. Petras und Co. sollen dafür in den nächsten Monaten ins Tonstudio gehen.