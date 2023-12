EM: Kane & England wohnt in Thüringen - 7000-Einwohner-Provinz in Thüringen

"Mit nur einer offiziellen Spielstätte – der Arena in Leipzig – ist Ostdeutschland in der Europameisterschaft nur mäßig repräsentiert. Um so wichtiger ist es, dass Thüringen mit dem Basiscamp in Blankenhain einen weiteren wichtigen Hotspot für die Fußballbegeisterung in der Region schaffen kann", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee.

England gastiert in 7000-Einwohner-Provinz

Weil die Trainingsplätze im Spa&GolfResort Weimarer Land an die UEFA-Anforderungen angepasst werden müssen und ein Medienzentrum eingerichtet wird, entstehen Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro. Die Mittel stelle das Land bereit, sagte Tiefensee.

England spielt bei der EM am 16. Juni in Gelsenkirchen gegen Serbien, am 20. Juni in Frankfurt gegen Dänemark und am 25. Juni in Köln gegen Slowenien.