Deutsche EM-Gruppe: Diese Spiele zeigt nur Magenta

Einige Entscheidungen in der „deutschen“ Gruppe A bei der Fußball-EURO 2024 (14. Juni bis 14. Juli) werden nur bei MagentaTV zu sehen sein. Das gab der Rechteinhaber, der zunächst drei Exklusivspiele festlegte, am Donnerstag bekannt. Alle 51 EM-Partien sind bei der Tochterfirma der Deutschen Telekom zu sehen, Sublizenzen wurden an ARD und ZDF sowie RTL vergeben.