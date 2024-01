EM-Quali: U21 spielt im März in Chemnitz und Halle

Die deutsche U21-Nationalmannschaft empfängt ihren kommenden Gegner in der EM-Qualifikation in Chemnitz. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo trifft demnach am 22. März zunächst im Südwesten Sachsens auf den Kosovo, vier Tage später steht in Halle/Saale das Duell mit Israel an (beide 18.00 Uhr/ProSiebenMAXX).