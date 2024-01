"Favoriten sind andere": Vogts für EM pessimistisch

Das Team müsse bestenfalls gleich zum Auftakt ein Feuer entfachen. "Ein Turnier im eigenen Land ist immer eine Chance dazu. Es wäre sehr wichtig für unseren Fußball, etwas daraus zu machen", betonte Vogts. Er könne sich nicht erinnern, "dass so schlecht über unsere Nationalmannschaft gesprochen wurde. Ich muss gestehen, dass das schmerzt". Bei der EM könne allerdings vieles von dem, "was in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist, wieder gutgemacht werden".