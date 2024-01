Italien wohnt während EM in Iserlohn

Titelverteidiger Italien wird sein Lager während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer in Iserlohn aufschlagen. Das teilte der italienische Verband FIGC am Montag mit. Von der Stadt in Nordrhein-Westfalen aus seien vor allem die ersten beiden Spielorte Dortmund und Gelsenkirchen „bequem zu erreichen“, hieß es in der Mitteilung.

Die Squadra Azzurra trifft in der Vorrunden-Gruppe B zunächst am 15. Juni in Dortmund auf Albanien, am 21. Juni geht es in Gelsenkirchen gegen Spanien. Am 24. Juni findet das letzte Vorrunden-Spiel gegen Kroatien in Leipzig statt.