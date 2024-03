100 Tage vor EM-Start: Fragen und Antworten

Was steht an?

Am Mittwoch sind es nur noch 100 Tage bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli findet die zweite EM-Endrunde nach 1988 auf deutschem Boden statt. 18 Jahre nach der WM 2006 soll der Fußball wieder für Begeisterung hierzulande sorgen. Damals wurde Italien Weltmeister, diesmal geht die Squadra Azzurra als Titelverteidiger an den Start.

Wie schon 2016 und 2021 schaffen es der Erste und der Zweite aus den sechs Gruppen ins Achtelfinale. Auch die vier besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Runde ein. Nach der Gruppenphase scheiden also nur acht Mannschaften aus. Gespielt wird in zehn Stadien (Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig). Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland findet in München statt, das Finale in Berlin. Die Partien werden um 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr angepfiffen.