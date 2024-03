Lewandowski mit Polen auf Kurs

Robert Lewandowski (35) darf weiter auf seine vierte EM-Teilnahme in Folge hoffen. Der langjährige Bayern-Torjäger gewann mit der polnischen Fuball-Nationalmannschaft das Play-off-Halbfinale gegen Estland in Warschau deutlich mit 5:1 (1:0) und ist nur noch 90 Minuten von der Endrunde in Deutschland entfernt.