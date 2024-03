Noch 100 Tage: Bundesregierung läutet EM-Countdown ein

100 Tage vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland hat die Bundesregierung den Countdown zu einem erhofften neuen „Sommermärchen“ eingeläutet. In Berlin machte das Kabinett um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch bei einem Termin unter dem Motto „Heimspiel für Europa“ Werbung für das Turnier in diesem Sommer (14. Juni bis 14. Juli).