Plötzlich Nationalhelden! Ein ganzes Land im Ausnahmezustand

Trainer Willy Sagnol. Superstar Khvicha Kvaratskhelia. Torhüter Giorgi Mamardashvili. Die Elfmeter-Toschützen Giorgi Kochorashvili, Zuriko Davitashvili, Lasha Dvali und Nika Kvekveskiri. Es sind nur ein paar Namen, die in Georgien nach der dramatisch geglückten EM-Qualifikation jetzt zu Nationalhelden aufgestiegen sind. „Es ist der glücklichste Tag“, betonte Premierminister Irakli Kobakhidze noch am Abend bei der riesigen Feier auf dem Platz der Ersten Republik.

Georgien-Stars sollen Verdienstorden bekommen

Die Bürger in der Hauptstadt Tiflis reagierten auf diese Aussage mit lauten Jubelschreien. Ohnehin waren die Menschen in Georgien nach dem entscheidenden Schuss des Elfmeterschießens gegen Griechenland (4:2) im Playoff-Spiel, der den Weg zur EM in Deutschland freimachte, nicht mehr zu halten. Die Spieler der Nummer 77 der Weltrangliste wurden am Abend zu Nationalhelden.