Rassismus-Vorfall: Verband mit Untersuchung gegen Acerbi

Die Rassismus-Vorwürfe gegen den langjährigen Nationalspieler Francesco Acerbi sorgen weiter für Aufsehen in Italien.

Wie der Fußballverband des Landes (FIGC) am Dienstag bekannt gab, wurde eine Untersuchung gegen den Profi von Inter Mailand eingeleitet. Zuvor war Acerbi vorerst aus der italienischen Auswahl ausgeschlossen worden.

Die Squadra Azzurra muss in den USA am Donnerstag gegen Venezuela (22.00 Uhr) und am Sonntag gegen Ecuador (21.00 Uhr) ran.