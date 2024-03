Rettig hofft auf eine Signalwirkung durch die EM

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hofft auf eine Signalwirkung durch die Heim-EM im Sommer. "Wir hoffen auf zufliegende Herzen und Begeisterung. Wir hoffen auf eine positive Stimmung, die vielleicht auf andere Lebensbereiche abstrahlt in einer Zeit, in der wir alle nicht ganz so zufrieden sind", sagte Rettig dem SID am Rande des Auftakts der vom Deutschen Fußball-Bund und VW organisierten Kinderfußball-Tour in Wolfsburg.