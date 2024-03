Schweizer Kader: Sieben Mal Bundesliga, zwei Neue

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin wählt bei der Berufung seines ersten Kaders im EM-Jahr einen deutlich konservativeren Ansatz als sein Amtskollege Julian Nagelsmann. Deutschlands Gruppengegner bei der EURO setzt bloß auf zwei Debütanten und beruft sieben Bundesligaprofis in seinen 26er-Kader für die Länderspiele bei EM-Teilnehmer Dänemark (23. März) und in Irland (26. März).

Nagelsmann hatte ebenfalls am Donnerstag gleich sechs Neulinge in das deutsche Aufgebot für die Spiele gegen Frankreich (23. März in Lyon) und gegen die Niederlande (26. März in Frankfurt) berufen: Den Heidenheimer Jan-Niklas Beste, Aleksander Pavlovic vom FC Bayern, Maximilian Beier aus Hoffenheim sowie die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav.