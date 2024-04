EM-Experte Scholl: Ex-Bayern-Profi berichtet von Europameisterschaft

Erste Scholl-Sendung nach Eröffnungsspiel

Scholl arbeitete von 2008 bis 2017 als TV-Experte für de ARD . Für besondere Schlagzeilen sorgte er dort bei der EM 2012, als er heftige Kritik an Deutschlands Stürmer Mario Gomez übte. Dieser warf er mangelnden Einsatz vor und befürchtete, er habe sich „wundgelegen“. 2015 entschuldigte er sich für diese Aussage.

Die erste Bild-Sendung mit Scholl wird am 14. Juni zu sehen sein. An diesem Tag absolviert Deutschland das Auftaktspiel gegen Schottland in München. Insgesamt sind neun Sendungen geplant.