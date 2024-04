"Ökologische Katastrophe": Umweltschützer kritisieren Fanmeile

Die geplanten 24.000 Quadratmeter Kunstrasen bei der Fanmeile in Berlin während der Fußball-EM sorgen bei Umweltschutzverbänden für Kritik.

Fußballfans können vom 14. Juni bis 14. Juli die Spiele der EM auf der Fanmeile am Brandenburger Tor verfolgen, als Blickfang soll dort vor einem etwa zehnfach vergrößerten Fußballtor die Straße des 17. Juni mit Kunstrasen für rund 1,2 Millionen Euro begrünt werden.

Korduan fürchtet, dass der Abrieb der aus Plastik gefertigten Halme in den Parks und im Abwasser landen und über die Spree bis in die Meere gelangen könnte. Auch die menschliche Gesundheit sei gefährdet, etwa wenn das Nanoplastik und die zugesetzten Chemikalien in die Lungen der Besucher gerieten.