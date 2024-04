Yakin mit Respekt: "Gezeigt, was sie draufhaben"

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin blickt mit Respekt auf das EM-Vorrundenduell mit Gastgeber Deutschland, rechnet sich aber durchaus etwas aus. „Es hat sich in diesen beiden Spielen doch gezeigt, was sie können und draufhaben“, sagte Yakin bei einem Medientermin am Montag in Düsseldorf mit Blick auf die jüngsten Erfolge der DFB-Auswahl gegen Vizeweltmeister Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1).