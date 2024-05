Auftaktgegner des DFB: Robertson führt Schottland zur EM

Deutschlands Auftaktgegner Schottland fährt angeführt von Kapitän Andy Robertson zur EM. Das geht aus dem vorläufigen 28-köpfigen Aufgebot hervor, welches der Verband am Mittwoch veröffentlichte. Neben dem Außenverteidiger des FC Liverpool zählt auch Scott McTominay (Manchester United) zum Kader von Trainer Steve Clarke, der vor dem Turnierstart gegen Deutschland am 14. Juni in München noch zwei Spieler streichen muss.

Die schottische Nationalmannschaft wird ihr Quartier während der EM in Garmisch-Partenkirchen aufschlagen. Fünf Tage nach dem Eröffnungsspiel gegen die DFB-Auswahl folgt das Duell mit der Schweiz in Köln. Zum Abschluss der Gruppe A treffen Robertson und Co. am 23. Juni in Stuttgart auf Ungarn.