Bierhoff glaubt nicht an Stimmungswandel durch EM

Oliver Bierhoff glaubt nicht an einen nachhaltigen Stimmungsumschwung durch die EM in Deutschland. „Das Turnier könnte zu einer guten Stimmung im Land führen, aber ich glaube nicht, dass es einen Stimmungswandel geben wird. Eine große Party mitten in Europa, ja. Viel mehr wird es wohl nicht, dazu sind die Probleme im Land zu groß“, sagte der frühere DFB-Direktor im Interview mit der Frankfurter Rundschau.