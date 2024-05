Dämonen und Schlangen: Fagioli ist zurück und kämpft weiter

Die Dämonen suchen ihn weiter auf, die Schlange ist noch nicht besiegt - aber Nicolo Fagioli kämpft sich weiter zurück. Nach seiner siebenmonatigen Sperre wegen eines Wettskandals hat der Mittelfeldspieler erst am Montag wieder sein erstes Spiel für Juventus Turin bestritten. Und nun ist er von Nationaltrainer Luciano Spalletti in das 30-köpfige vorläufige Aufgebot der italienischen Nationalelf für die anstehende EM in Deutschland berufen worden. Seine Spielsucht treibt den 23-Jährigen aber weiter um.