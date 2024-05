Deutsche EM-Schiedsrichter begrüßen "Motzverbot"

Die deutschen EM-Schiedsrichter begrüßen das „Motzverbot“ bei der bevorstehenden Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). „Ich finde das Konzept richtig gut“, sagte Daniel Siebert beim Workshop der EM-Referees am Mittwoch in Offenbach dem SID: „Wir laden die Kapitäne zur Kommunikation ein. Die Botschaft an alle anderen ist: Bleibt bitte fern.“