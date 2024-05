Nationalmannschaft: DFB-Pressekonferenz mit Müller heute LIVE im Ticker

Noch bis zum 31. Mai bereiten sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft im Trainingslager in Blankenhain auf die Heim-EM vor. Am Dienstag äußert sich Thomas Müller auf einer Pressekonferenz. SPORT1 begleitet die PK ab 13.15 Uhr im LIVETICKER.

+++ Nagelsmann über Müller +++

Schon zum Auftakt des Trainingslagers sorgte Müller für Aufsehen als er zusammen mit Bayern-Teamkollege Aleksandar Pavlovic zu Fuß am Teamhotel ankam und dem Youngster sprichwörtlich an die Hand nahm. „Er versucht, ein Verbindungsglied zu sein - und das ist er einfach. Ich verlange aber nicht, dass er ein Pausenclown ist“, sagte Nagelsmann über Müllers Rolle am Montag.