"Doppelpass Spezial – Der EM-Countdown" live im TV bei SPORT1

Kick-off für das Mega-Event UEFA EURO 2024™ mit Deutschlands bekanntestem Fußballtalk: Der „Doppelpass“ stimmt die Fans in einer einzigartigen Location auf die Heim-EM ein: Live aus dem STRAUSS ALEA RESORT Bad Orb werden Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Sonntag, 9. Juni, ab 11:00 Uhr gemeinsam mit ihren Talkgästen die #EUROphorie in Fußball-Deutschland schüren – im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Strauss und SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Doppelpass Spezial – Der EM-Countdown“ ist live aus dem Restaurant FOGO E AGUA auf SPORT1 im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de, der SPORT1 App und dem SPORT1 YouTube-Channel zu sehen. Für den „Doppelpass“ am 9. Juni nutzt Strauss zudem seinen Status als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™: Im ALEA RESORT, das im Juni feierlich eröffnet wird, warten auf die Talkrunde neben Highend-Hospitality und hochkarätigen Gästen die EURO-Trophy sowie das EM-Maskottchen Albärt.

„ALEA ist der Treffpunkt für Sport-Communities aus aller Welt. Zur Eröffnung gehen wir auf Sendung und freuen uns, eines der legendärsten Talk-Formate bei uns zu hosten. Mit dem ‚Doppelpass‘ geben wir einen Vorgeschmack auf einen Sommer voller sportlicher Highlights in Bad Orb“, sagt Markenchef Henning Strauss.

Christian Madlindl, COO der SPORT1 GmbH und Geschäftsführer der Magic Sports Media GmbH: „Wir danken Henning Strauss und seinem Team für die großartige Gastfreundschaft, unseren ‚Doppelpass‘ im ALEA RESORT willkommen zu heißen. Im Rahmen unserer Partnerschaft unterstützen wir Strauss bei der Aktivierung ihres umfangreichen Engagements rund um die Europameisterschaft – und stimmen die Fans im EM-Countdown gemeinsam auf das Fußball-Event des Jahres ein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Hochkarätige „Doppelpass“-Talkrunde mit Stefan Effenberg, Thomas Wagner und Joachim Llambi

Im „Doppelpass Spezial – Der EM-Countdown“ wird Deutschlands bekanntester Fußballtalk fünf Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland unter anderem einen Blick auf die Erkenntnisse aus den Testspielen des DFB-Teams gegen die Ukraine und Griechenland werfen: In welcher Verfassung präsentiert sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Ist der Traum vom Titel realistisch?

In der Talkrunde begrüßen Florian König und Katharina Kleinfeldt neben SPORT1-Experte Stefan Effenberg auch Thomas Wagner (MagentaTV) und den deutsch-spanischen Fernsehmoderator und Tänzer Joachim Llambi.

„Doppelpass“-Moderator Florian König blickt voller Vorfreude auf die „Doppelpass“-Premiere im ALEA RESORT: „Wir freuen uns sehr darauf, mit unserem ‚Doppelpass‘ zur Eröffnung des ALEA RESORT nach Bad Orb zu kommen! Eine Woche vor dem Start der Heim-EM werden wir die Gäste vor Ort und unser Publikum im TV aus dieser außergewöhnlichen neuen Location gebührend auf das größte Fußball-Fest dieses Jahres einstimmen.“

Auch Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die in Hirzenhain im Wetteraukreis aufgewachsen ist und nun in München lebt, ist gespannt auf das Gastspiel in ihrer Heimat. „Die Rückkehr nach Hessen hat für mich eine besondere Komponente und weckt jede Menge positiver Gefühle. Es ist faszinierend zu sehen, welch großes Projekt sich in Bad Orb entwickelt hat. Gemeinsam werden wir im ALEA RESORT voller Elan den Countdown zu diesem einmaligen Fußballereignis einläuten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

ÜBER ALEA RESORT

ALEA RESORT ist Oase, Ruhepol und Energiequelle. Exklusive Hotelsuiten für besondere Gäste, ein eigenes Restaurant und umfassende Spa- und Gesundheitsangebote: Das architektonische Konzept von ALEA RESORT verbindet Bad Orbs unverwechselbares Naturell mit kosmopolitischem Design. Eine Hommage an die Orber Salztradition. Alea Resort ist Oase und Outdoor, Solebad und Sterneküche, Wohlfühlen auf Weltniveau. Das Retreat eröffnet im Juni 2024.

ÜBER ALEA PARK

ALEA – das ist Park-Paradies, grüne Attraktion und Strahlkraft-Stärker – inmitten der Naturlandschaft des hessischen Spessarts. Ein Ort der Leichtigkeit. Pol der Ruhe. Inspiration für alle Sinne. Im ALEA PARK gibt‘s das Lehrcafé BOTANICA, eine kontemporäre Kneippanlage, die neu gestaltete Tennisanlage im Orbgrund , der modernisierte Minigolfparcours, eine großzügige Blühwiese, ein brandneues Badehaus inklusive Spitzenradiologie – und noch so vieles mehr. Bad Orb blüht!

ÜBER STRAUSS

Engelbert Strauss ist einer der weltweit führenden Hersteller für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. Die Produkte mit Utilitycharakter haben mittlerweile regelrechten Lifestyle- und Kultstatus unter den Fans.

Strauss ist seit Jahrzehnten führend im Bereich Customizing und Branding und zählt zu den Top 5 Onlinehändlern in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Main-Kinzig-Kreis beschäftigt 1700 Mitarbeiter und fertigt in mehr als 25 Ländern weltweit mit Schwerpunkt in Südostasien – insbesondere in Bangladesch.

Die strategische Ausrichtung im Sportsponsoring konzentriert sich auf den Premiumbereich – Strauss ist Official Workwear Partner der UEFA EURO 2024™, langjähriger Verbandspartner des Deutschen Fußballbundes und offizieller Partner der deutschen Fußballnationalmannschaft.