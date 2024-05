EM 2024: Die EM-Quartiere in Deutschland von DFB-Team, Frankreich, Türkei und Co.

Die Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher. 24 Teams haben sich für das sportliche Großereignis vom 14. Juni bis 14. Juli qualifiziert und kämpfen in sechs Gruppen um den Europameistertitel .

EM-Quartiere 2024: Hier wohnen Deutschland, Frankreich und die anderen Teams

Die deutsche Nationalmannschaft ist während der Heim-EM im adidas „Home Ground“ in Herzogenaurach untergebracht. Am 1. Juni bezieht die DFB-Elf unter der Führung von Bundestrainer Julian Nagelsmann das EM 2024 Quartier.

Frankreich mit Superstar Kylian Mbappe logiert im luxuriösen Best Western Premier Parkhotel & Spa in Bad Lippspringe/Paderborn. Portugal zieht es nach guten Erfahrungen bei der WM 2006 erneut nach Marienfeld. Titelverteidiger Italien schlägt seine Zelte im nordrhein-westfälischen Iserlohn auf.

Die EM-Quartiere im Überblick:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Im Eröffnungsspiel trifft Deutschland als Gastgeber am 14. Juni in München auf Schottland. Das Finale steigt einen Monat später am 14. Juli in Berlin. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.