EM 2024: Ex-Bayern-Star Zirkzee nicht für Niederlande nominiert! Anderer Ex-Münchner dabei

Joshua Zirkzee ist von Ronald Koeman nicht für den EM-Kader der Niederlande nominiert worden. Der Bondscoach verzichtete in seinem vorläufigen Aufgebot für das Turnier in Deutschland auf den Angreifer des FC Bologna.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Verzicht auf den ehemalige Bayern-Spieler Zirkzee kommt etwas überraschend, da dieser in der sich dem Ende neigenden Saison meist überzeugen konnte. In 37 Pflichtspielen erzielte er 12 Tore und bereitete weitere sieben vor. Er hat damit gewichtigen Anteil am sensationellen dritten Tabellenplatz seines Teams.