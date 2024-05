EM 2024 Stadien: Deutsche Bank Park in Frankfurt - Alle Infos und Spielplan

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 rückt mit großen Schritten näher und die Vorfreude auf dieses prestigeträchtige Turnier steigt stetig. Einer der zehn Austragungsorte ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

Kapazität in Frankfurt am Main für die EM reduziert

EM 2024: Die Fakten zum Deutsche Bank Park

Im Wechsel mit München trägt die NFL in Frankfurt auch regelmäßig Footballspiele in Frankfurt am Main aus und lockt damit zahlreiche Fans aus der ganzen Welt an.