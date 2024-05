EM: Faeser begrüßt verstärkte Grenzkontrollen der Schweiz

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Ankündigung verstärkter Grenzkontrollen der Schweiz während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris positiv aufgenommen.

Faeser begrüße es, „dass der Schweizer Bundesrat heute verstärkte Kontrollen an den Schweizer Grenzen beschlossen hat, um möglichen Bedrohungen konsequent entgegenzutreten“, hieß es in einer Stellungnahme des Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI).

Sorge vor Gewalttätern zur EM

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten in Sachen Sicherheit sei entscheidend, sagte sie und kündigte an: "Durch unser eng abgestimmtes Handeln sorgen wir dafür, dass sich die Kontrollen so wenig wie möglich auf den Reiseverkehr im Sommer und auf Pendler in den Grenzregionen auswirken."