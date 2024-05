EM-Kader: Nagelsmann beruft Tah

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Jonathan Tah in seinen vorläufigen Kader für die Heim-EM nominieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in einem launigen Video bei Instagram bekannt. Am Sonntagabend war aus DFB-Kreisen bereits durchgesickert, dass der Dortmunder Nico Schlotterbeck beim Turnier (14. Juni bis 14. Juli) dabei sein wird.

Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für die EURO am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin verkünden. Allerdings will der DFB in den kommenden Tagen weitere Namen vorab melden. Damit soll einerseits die Vorfreude der Fans auf die EURO gesteigert und andererseits verhindert werden, dass die Namen der EM-Teilnehmer an die Medien "durchgestochen" werden.