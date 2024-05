EM-Titel: Routinier Müller glaubt "absolut" daran

Als Hauptgrund für den jüngsten Aufschwung der deutschen Elf sieht der 128-malige Nationalspieler Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer habe die Nationalmannschaft wieder in die Spur gebracht und gezeigt, dass er in der Lage sei, notwendige Korrekturen vorzunehmen, so Müller: "Gerade der Prozess nach den November-Länderspielen, wo wir zwei krachende Niederlagen einstecken mussten, bis hin zu den März-Länderspielen und der Umstrukturierung des Kaders - da hat sich das Team um Julian schon viele Gedanken gemacht."