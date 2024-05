Gulacsi über DFB-Achse: "Das Beste, was es in Europa gibt

Ungarns Fußball-Nationaltorwart Peter Gulacsi ist von EM -Gruppengegner und Gastgeber Deutschland schwer beeindruckt. „Die deutsche Achse ist wahrscheinlich das Beste, was es in Europa gibt, mit Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz. Das ist richtig starke individuelle Qualität“, sagte der Schlussmann von RB Leipzig im Interview mit dem Fachmagazin kicker .

Ungarn trifft am 19. Juni in Stuttgart im zweiten Gruppenspiel auf die Deutschen, denen Gulacsi bei der Heim-EM den Titel zutraut: „Man hat im März bei den Siegen in Frankreich und gegen die Niederlande gesehen, dass Deutschland wieder diese Spielfreude gefunden hat, die in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so da war. Julian Nagelsmann hat wieder Frische und Energie reingebracht. Deshalb ist Deutschland für mich nicht nur Anwärter auf den Gruppensieg, sondern als Gastgeber auch ein Titelfavorit.“